Ärzte sollen „inkompetente Beratung durch Apotheken dokumentieren“

Dass die Einführung der honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen in der ärztlichen Standesvertretung nicht unbedingt auf bedingungslose Gegenliebe stoßen wird, war abzusehen. Doch in Hessen findet aktuell eine äußerst perfide Stimmungsmache gegen die Apotheken statt. Zunächst war es der Hessische Hausärzteverband, der in der vergangenen Woche „Patienteninformationen“ an die Hausarztpraxen verteilte, die die pharmazeutischen Dienstleistungen in ein schlechtes Bild rücken sollen.