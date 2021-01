Digitales Pilotprojekt am Start: mehr Arzneimitteltherapiesicherheit für Patienten

Um an dem Pilotprojekt teilnehmen zu können, müssen die Krankenkassen der Versicherten der GWQ beitreten. Ein entsprechendes Beitrittsverfahren wurde am 1. Januar 2021 gestartet, so die GWQ. Damit die Versicherten der teilnehmenden Kassen die Medikationsanalyse ab dem 1. April 2021 in Anspruch nehmen können, müssen sie diese Voraussetzungen erfüllen: die regelhafte Einnahme von mindestens fünf verschreibungspflichtigen Medikamenten und die Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung.