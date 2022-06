„Die standardisierte Risikoerfassung bei Bluthochdruck“ ist eine der beiden einfachen Dienstleistungen, das heißt jede Apotheke sollte fachlich in der Lage sein, sie sofort zu erbringen. Und nein, es geht dabei nicht nur um Blutdruckmessen, wie es in der Apotheke bisher schon getan wurde, sondern es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Patient:innen erhalten vielmehr ein Angebot, den Erfolg ihrer medikamentösen Blutdruckeinstellung standardisiert in der Apotheke kontrollieren zu lassen – so ist es auf der ABDA-Webseite zu lesen. Denn: Werden bei der Blutdruckmessung in der Apotheke auffällig erhöhte Blutdruckwerte gemessen, soll die Apotheke die Patient:innen an die betreuende Ärztin oder den betreuenden Arzt verweisen.

Ziel sei eine frühzeitige Anpassung bzw. Intensivierung einer antihypertensiven Therapie bzw. eine Förderung der Therapietreue (Adhärenz). Langfristig sollen vor allem blutdruckbedingte Endorganschäden wie Schlaganfall, Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz oder Nierenfunktionsstörungen vermieden werden, heißt es.