An der nicht repräsentativen Umfrage der DAZ haben 491 Personen teilgenommen. 214 geben an, dass sie in ihrer Apotheke pharmazeutische Dienstleistungen anbieten werden (43,58 Prozent), und zwar sowohl einfache wie auch komplexe. Knapp ein Viertel der Abstimmenden (n=114; 23,22 Prozent) ist derzeit noch unschlüssig, ob es sich am Angebot der pharmazeutischen Dienstleistungen überhaupt beteiligt oder nicht. Allerdings werden nicht alle der „dienstleistenden“ Apotheken auch das ganze Portfolio der Möglichkeiten ausschöpfen: 21,79 Prozent (n=107) – also etwa jeder Fünfte – gibt an, seinen Patienten nur mit einfachen pharmazeutischen Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen. Sprich: Blutdruckkontrolle bei Hypertonie-Patienten sowie Schulung von inhalativen Arzneimitteln bei Atemwegs- oder Lungenerkrankungen.