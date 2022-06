Wenig erstaunlich ist, dass die Bekanntheit der Plattformen mit zunehmendem Alter sinkt. So kennt mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen aus der Teilgruppe derer, denen die Plattformen überhaupt ein Begriff sind, ihreapotheken.de. Bei den 50- bis 59-Jährigen sind es dagegen nur 28 Prozent. Bei gesund.de ist die Bekanntheit mit 40 Prozent bei den 30- bis 39-Jährigen am größten und bei den 50- bis 59-Jährigen mit 28 Prozent am geringsten. Einen Ausreißer gibt es allerdings bei ihreapotheken.de in der Gruppe der ab 60-Jährigen: Hier kennen 41 Prozent die Plattform. Dabei dürfte eine Rolle spielen, dass Apothekenkundenzeitschriften sich in dieser Generation außerordentlicher Beliebtheit erfreuen und der Zukunftspakt durch „My Life“ mit einem eigenen Angebot in den Apotheken präsent ist.