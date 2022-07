Onlineplattformen für Vor-Ort-Apotheken gibt es viele. Das Institut für Handelsforschung Köln (IFH) hat sie im Juli in den Fokus seiner Apokix-Monatsumfrage gestellt. Die Ergebnisse zeigen: In der Apothekerschaft gehen die Meinungen zu den unterschiedlichen Angeboten auseinander. Ein gutes Drittel der 168 befragten Apothekerleiterinnen und -leiter findet sie (sehr) gut, ein gutes Viertel weniger oder gar nicht gut, 38 Prozent urteilen „teils/teils“. Dabei sind viele Apotheker schon bei einer oder mehreren Plattformen engagiert: 46 Prozent kooperieren mit ihreapotheken.de und weitere 9 Prozent planen dies. Jeweils 38 Prozent sind an mein-apothekenmanager.de und gesund.de angeschlossen, weitere 4 bzw. 5 Prozent planen dies. Erstaunlich scheint hier, dass 21 Prozent das von der Gedisa – und somit 16 Apothekerverbänden – getragene Angebot mein-apothekenmanager.de gar nicht kennen.