Selbst Corona macht vor geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Medizin keinen Halt: Frauen erkranken tendenziell häufiger an COVID-19 als Männer – laut Statista (Stand: 2. Februar 2022) sind es 51 Prozent Frauen und 49 Prozent Männer. Das Robert Koch-Institut (RKI) spricht hingegen nicht von Unterschieden, sondern erklärt: „Frauen und Männer sind von einer SARS-CoV-2-Infektion etwa gleich häufig betroffen“. Wo es allerdings Unterschiede gibt, sind Erkrankungsschwere und Todesfälle: Männer erkranken häufiger schwer und sterben Daten einer Metaanalyse, veröffentlicht bereits 2020 im „International Journal for Infectious Diseases“ („Does gender influence clinical expression and disease outcomes in COVID-19? A systematic review and meta-analysis“), zufolge doppelt so häufig wie Frauen an COVID-19.