Grundsätzlich für begrüßenswert hält Neidel das Kernstück der Reform, nämlich die Verschlankung der Gremienarbeit. Der Auflösung des ABDA-Gesamtvorstandes stimmt er zu. Bei der Schaffung einer neuen hauptamtlichen ABDA-Doppelspitze, die in allen drei Entscheidungsgremien, also den Vorständen von ABDA, Bundesapothekerkammer (BAK) und Deutschem Apothekerverband (DAV), mit Stimmrecht vertreten sein soll, gibt er allerdings zu bedenken: „Eine derartige Machtkonzentration kennt die ABDA-Geschichte nicht.“

Für den Kammergeschäftsführer ist es offenbar nur schwer nachzuvollziehen, weshalb „ohne Not die Kombination aus einem Hauptamt und einem Ehrenamt aufgelöst werden soll“ (damit meint er Hauptgeschäftsführer/in und ABDA-Präsident/in). Das Hauptamt war bisher dafür vorgesehen, Pro- und Contra-Argumente zu sammeln und mit Zahlen, Daten und Fakten Beschlussvorlagen vorzubereiten. Das Ehrenamt wiederum trifft die Entscheidungen mit dem Hintergrund eines großen Erfahrungsschatzes aus der pharmazeutischen Praxis und verantwortet diese Position gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Mit einer neuen hauptamtlichen ABDA-Doppelspitze wäre diese Differenzierung hinfällig.

Kritisch ist in Neidels Augen auch der Umstand, dass Beschlüsse zukünftig bereits in Ausschüssen gefasst werden sollen, deren Mitglieder benannt oder gewählt werden. Hinzu kommt, dass der neue BAK-Vorstand nur noch aus fünf Personen bestehen soll: Präsident bzw. Präsidentin, zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und den zwei hauptamtlichen ABDA-Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern. Zwangsläufig wären in diesem Gremium dann nur noch maximal drei Mitgliedsorganisationen vertreten. Bisher waren allerdings in der überwiegenden Anzahl der BAK-Ausschüsse immer alle Mitgliedsorganisationen stimmberechtigt vertreten. Zukünftig soll dies, nach den Vorschlägen der Berater, anders werden. „Es ist also leicht vorstellbar“, schreibt der Thüringer, „dass eine Mitgliedsorganisation weder Teil des BAK-Vorstandes ist noch zu den Mitgliedern des beschlussfassenden Ausschusses gehört.“ In diesem Fall gäbe es keine Möglichkeit, eigene Positionen einzubringen, mahnt Neidel. „Dies wird gern als Verschlankung und Professionalisierung bezeichnet. Es ist aber faktisch eine Reduzierung der Mitbestimmungsrechte der Mitgliedsorganisationen der Bundesapothekerkammer.“