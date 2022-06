Die aktiven Formen der Folsäure beteiligen sich intensiv am Protein- und Nukleinsäurestoffwechsel. Deshalb werden bei manchen Erkrankungen Folsäure-Antagonisten eingesetzt, die das Zellwachstum verringern sollen. Der am häufigsten verordnete Folsäure-Antagonist ist Methotrexat (MTX). Die Substanz hemmt die Dihydrofolatreduktase (DHF) und damit die Umwandlung von Dihydrofolat in die physiologisch aktive Tetrahydrofolsäure. Das führt – neben den erwünschten therapeutischen Wirkungen bei bestimmten Krebs- oder Autoimmunerkrankungen – zu einer Vielzahl von unerwünschten Wirkungen im Körper.