Apotheken in der Coronakrise

Dabei hat sich der Index für die aktuelle Geschäftslage gegenüber Juli zwar leicht verbessert, ist aber weit unter den Werten von November 2019 bis April 2020, die die 100-Punkte-Linie umspielten. Auch der Index für die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten ist gegenüber dem Vormonat etwas angestiegen, doch eine echte Trendwende scheint nicht in Sicht. Diese Einschätzung wird auch dadurch untermauert, dass sich immer mehr Apotheken durch Corona in ihrer Existenz bedroht fühlen: Im April gab dies noch jeder fünfte Apokix-Teilnehmer an, im August war es bereits jeder dritte.