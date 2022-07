Drei Fragen zu Biotin

Was die Nägel betrifft, so kursiert in der Fachliteratur eine Studie, mit der eine Verbesserung der Nagelhärtung belegt werden soll. Laut Verbraucherzentrale hätten auch ältere tierärztliche Untersuchungen gezeigt, dass Biotin die Hufe von Nutztieren gehärtet haben soll. Doch letztlich gibt es keine belastbaren klinischen Studien an Menschen, die von der EFSA anerkannt wurden. Deshalb hat die EFSA auch keinen Health Claim für Nägel zugelassen.