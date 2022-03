Unter Zugzwang – Noweda stutzt Apotheken-Konditionen zurecht

Ähnlich wie die Apotheken mussten auch die pharmazeutischen Großhändler in den vergangenen Jahren finanziell einige Kröten schlucken, ohne dass ihre Vergütung entsprechend angepasst wurde. Nun stößt die Noweda offenbar an ihre Grenzen: Die Genossenschaft schreibt jetzt ihre Kunden an und informiert über Kürzungen bei den Konditionen.