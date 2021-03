TB-Fallzahlen erneut rückläufig

Heute ist es für uns kaum mehr vorstellbar, dass die Tuberkulose in Deutschland vor 150 Jahren die Volkskrankheit Nr. 1 war. Ein Siebtel der Bevölkerung starb damals an der „Schwindsucht“. Über die Ursache der Erkrankung wusste man lange Zeit nichts. Vor 139 Jahren identifizierte dann der deutsche Mediziner Robert Koch den Erreger: Mycobacterium tuberculosis („Tuberkelbazillus“). Koch gab seine Entdeckung am 24. März 1882 bekannt. In Erinnerung an dieses Datum findet der Welt-Tuberkulosetag stets am 24. März statt. In diesem Jahr lautet sein Motto: „Die Uhr tickt! Pro Minute sterben drei Menschen an TB.“