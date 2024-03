Mehr als nur Husten

Impfung wird in vielen Ländern verwendet

Eine Impfung wird in Deutschland von der Ständigen Impfkommission (STIKO) seit 1998 generell nicht mehr empfohlen. Weltweit wird sie jedoch in vielen Ländern verwendet, in denen hohe Tuberkulosezahlen vorliegen (Abb 1.). Den Bazille-Calmette-Guérin-Impfstoff (BCG) gibt es seit Ende der 1920er Jahre. Er besteht aus dem nach seinen Entwicklern Albert Calmette und Camille Guérin benannten Bacillus Calmette-Guérin (BCG), einem abgeschwächten Impfstamm. In Ländern, in denen die Impfung Teil des nationalen Impfprogramms für Kinder ist, werden über

80% aller Neugeborenen und Säuglinge mit ihm geimpft. Der BCG-Impfstoff hat eine dokumentierte Schutzwirkung gegen Meningitis und disseminierte Tuberkulose bei Kindern. Allerdings kann er weder die Primärinfektion noch die Reaktivierung einer latenten Lungeninfektion verhindern. Der Einfluss der BCG-Impfung auf die Übertragung von M. tuberculosis ist somit begrenzt [11].

An der Entwicklung eines neuen und besser wirksamen Impfstoffes wird daher intensiv geforscht. Im Projekt „Improving understanding of lung immunity in tuberculosis to establish a diverse innovative tuberculosis vaccine pipeline targeting mucosal immunity“ forschen insgesamt

19 Gruppen aus neun Ländern der EU, Großbritannien und der Schweiz an der Entwicklung neuer Impfstoffe. Die Gruppen haben unterschiedliche Forschungsschwerpunkte von proteinbasierten Impfstoffen bis zu mRNA-​Impfstoffen [12].

WHO will die Zahl der Tuberkulose-Todesfälle reduzieren

Die meisten Impfstoffe befinden sich jedoch noch in Phase I oder II der klinischen Prüfungen. Ein Problem bei der Entwicklung eines Tuberkuloseimpfstoffs ist, dass im Gegensatz zu zahlreichen viralen Erkrankungen bei Tuberkulose keine neutralisierenden Antikörper gegen protektive Antigene bekannt sind. Die Wirkung beruht vielmehr auf einem komplexen Wechselspiel zwischen unterschiedlichen T-Lymphozyten-Populationen. Einige wenige Impfstoffkandidaten befinden sich in Phase III. Am weitesten fortgeschritten ist die Entwicklung von VPM1002. Der Impfstoff wurde am Max-Planck-Institut entwickelt und ist eine genetische Modifikation des zugelassenen BCG-Impfstoffs. Derzeit wird er in gleich drei Phase III Studien auf verschiedenen Kontinenten getestet. Sind die Daten überzeugend, könnte es in näherer Zukunft zur Ersteinführung kommen [13].

Im Jahr 2014 hat die WHO in ihrer end TB Strategie angestrebt, bis 2035 die Zahl der Tuberkulose-Todesfälle um 95 % im Vergleich zu 2015 zu senken und die Tuberkulose-Inzidenzrate um 90 % im Vergleich zu 2015 zu reduzieren [14]. Ob diese Ziele erreicht werden, wird nicht zuletzt auch davon abhängen, ob es endlich gelingt, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln.