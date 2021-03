Glaeske: „Cannabis ist kein Wundermittel!“

Der Einsatz von medizinischen Cannabinoiden in der Therapie nimmt immer mehr an Bedeutung zu, bemerkt der Vorsitzende des Vorstandes der BKK Mobil Oil Mario Heise in seinem Vorwort zu dem Report. Die aktuellen Analysen des GKV Arzneimittelschnellinformationssystems (GAMSI) zeigen danach eine dynamische Marktentwicklung mit erheblichen Zuwachsraten: Rund 27 Millionen Euro in 2017, 73,5 Millionen in 2018, 123 Millionen in 2019 sowie prognostizierte Ausgaben für Cannabinoide in 2020 in Höhe von 151 Millionen Euro, basierend auf den Daten der ersten beiden Quartale, belegen dies mehr als deutlich. Das entspreche einem Zuwachs von mehr als 500 Prozent in vier Jahren, rechnet Studienleiter Glaeske in einer Pressemitteilung zum Cannabis-Report 2020 vor.