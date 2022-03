Die meisten Angestellten in Deutschlands Apotheken können sich, sofern sich ihre Gehälter an den Tarifverträgen orientieren, über mehr Gehalt freuen. Die Apothekengewerkschaft Adexa und der Arbeitgeberverband ADA hatten sich bereits zu Beginn des Jahres auf eine neue Vereinbarung geeinigt, vergangene Woche haben dann die Tarifpartner in Nordrhein nachgelegt. Die Gehälter dort steigen rückwirkend zum Jahresbeginn.

Im Gegensatz zum bundesweiten Tarifvertrag gibt es den Aufschlag in Nordrhein aber nicht auf einmal, sondern stufenweise. Warum, das erklären Constantin Biederbick, erster Vorsitzender TGL Nordrhein, sowie der zweite Vorsitzende Sebastian Berges: „Mit der Staffelung haben wir den Mitgliedern erstens die Möglichkeit gegeben, flexibler die individuellen Gehaltsverhandlungen zu gestalten, zweitens thematisieren wir mit der stufenweisen Anhebung das Gehaltsthema in der Apotheke öfter, was einerseits mehr Anlässe liefert, Arbeitsleistungen zu bewerten, und andererseits die Chance, nach außen die Themen Honorierung und Gehaltsniveau im Vergleich zu apothekenfremden Arbeitsorten sichtbarer zu machen, drittens war die stufenweise Anhebung sowie die 2-prozentige Anhebung in 2023 ein moderates Entgegenkommen gegenüber den wirtschaftlichen Besonderheiten in der Region Nordrhein.“