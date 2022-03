Nachdem auf Bundesebene der neue Gehaltstarifvertrag bereits seit Anfang Januar in trockenen Tüchern ist, hat sich nun auch die Tarifgemeinschaft der Apothekenleiter (TGL) Nordrhein mit der Apothekengewerkschaft Adexa geeinigt: Für 2022 ist in mehreren Stufen eine Erhöhung von insgesamt 200 Euro brutto vorgesehen. PKA erhalten in Nordrhein sogar insgesamt ein Plus von 240 Euro im Jahr 2022. Zum Jahreswechsel steigen die Gehälter nochmal um 2 Prozent.