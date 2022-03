Nach dem im Jahr 2016 ergangenen EuGH-Urteil zur Rx-Preisbindung im grenzüberschreitenden Arzneimittelversand haben sich Gesetze und Rechtsprechung weiterentwickelt. Wo liegen mittlerweile die Grenzen von Wertreklame in- und ausländischer Apotheken? Was ist erlaubt, was ist verboten? Einen Überblick gibt Dr. Elmar Mand am 18. März beim ApothekenRechtTag online.