Ein prozentual noch viel größeres Plus ist bei den Impfstoffausgaben zu verzeichnen: Sie stiegen gegenüber dem Januar des Vorjahres um 50,5 Prozent – auf 165 Millionen Euro. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 waren hier regelmäßig zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen – im vergangenen Oktober erreichten die Impfstoffausgaben sogar ein Volumen von 334 Millionen Euro (+78 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichsmonat). Dagegen gab es in der ersten Hälfte 2021 auch deutliche Rückgänge. Laut DAV deuten erste Hintergrundanalysen darauf hin, dass die aktuelle Entwicklung maßgeblich auf Herpes-Zoster-Impfstoffe gegen Gürtelrose zurückzuführen ist.