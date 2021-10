Im Jahr 2020 ging es in den Apotheken auf und ab: Die Pandemie sorgte in einigen Monaten dafür, dass nur wenige Versicherte ihre Rezepte einlösten, in anderen wiederum kamen sie geballt. Vor diesem Hintergrund sind auch die im August 2021 um 16,7 Prozent gestiegenen GKV-Ausgaben zu sehen. Ein allgemeiner Trend des vergangenen Jahres setzt sich bisherigen Jahresverlauf jedoch fort: Die Zahl der in den Apotheken eingelösten Rezepte sinkt.