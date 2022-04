E-Rezept und Medikation: Wie gelingt die Umsetzung?

Was kann das E-Rezept? Und wo ist Luft nach oben? Darüber haben Branchenvertreter bei der DMEA-Konferenz (Digital Medical Expertise & Applications) in dieser Woche in Berlin diskutiert.

Die Sicht der Krankenkassen erklärte Frank Verheyen, Leiter Arzneimittelmedizin bei der Techniker Krankenkasse (TK). Er wartete mit ersten Erkenntnissen aus der Praxis auf: Denn Anfang 2019 startete die TK ein regionales Projekt zum elektronischen Rezept im Hamburger Stadtteil Wandsbek, aus dem sich inzwischen das E-Rezept-Projekt von sieben Kassen, „E-Rezept Deutschland“, entwickelt hat. „In Kooperation mit einer Apotheke und einer Arztpraxis wollten wir damals nicht nur die technische Machbarkeit unter Beweis stellen, sondern insbesondere herausfinden, wie die am Prozess beteiligten Gruppen – Apotheken, Arztpraxen und Versicherte – beim E-Rezept zusammenwirken, welche Vorteile es für sie hat und was sie sich wünschen. Es zeigte sich, dass für Patientinnen und Patienten vor allem sogenannte Convenience-Aspekte wichtig sind, wie man sie von anderen digitalen Services bereits gewohnt ist“, berichtete Verheyen.