Mehr als verständlich, Berichte von den schrecklichen Ereignissen in der Welt bestimmen die Nachrichten. Aber es gibt auch eine innerdeutsche Gesundheitspolitik, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Nach wie vor steht ein Papier aus dem Haus des Gesundheitsministers Lauterbach im Raum, mit dem der GKV finanziell unter die Arme gegriffen werden soll, u. a. durch Einsparungen bei den Apotheken: Der Kassenabschlag für Arzneimittel soll für eine Dauer von zwei Jahren von 1,77 auf 2 Euro erhöht und die Umsatzsteuer auf Arzneimittel von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Mein liebes Tagebuch, beide Maßnahmen zusammen bringen den Apotheken spürbare finanzielle Einbußen in Höhe von 38 Cent pro Rx-Fertigarzneimittel, die sie zulasten der GKV abgeben. Müssen wir uns auf deutliche Mindereinnahmen einstellen, wo wir doch eigentlich dringend eine Erhöhung des Apothekenhonorars nötig hätten? Weniger Honorar für Apotheken – das kann nicht gut gehen! Energie und Klimakrise, Inflation, steigende Gehälter und nicht zuletzt die Digitalisierung rufen nach einer deutlichen Anpassung des Apothekenhonorars nach oben. Das Bundeskanzleramt hat die Sparpaket-Vorlage zwar vorerst gestoppt, vom Tisch ist sie allerdings nicht, sie soll nur „angepasst“ werden. Gerungen wird vor allem um die Senkung der Umsatzsteuer. So macht sich der GKV-Spitzenverband derzeit für diese Idee stark. Stefanie Stoff-Ahnis vom Vorstand des GKV-Spitzenverbands lässt wissen, dass allein diese Maßnahme die Kassen um rund sechs Milliarden im Jahr entlasten würde. Mein liebes Tagebuch, eine Absenkung der Umsatzsteuer heißt für Apotheken immer Mehrbelastungen. Wie DAZ-Wirtschaftsexperte Dr. Thomas Müller-Bohn vorrechnete, würde allein die Umsatzsteuersenkung bei Rx-Arzneimitteln von 19 auf 7 Prozent 16 Cent pro Packung weniger bringen. Da kann man nur hoffen, dass der Bundeswirtschaftsminister sein Veto bei einer geplanten Umsatzsteuer einbringt.

Übrigens, auch von anderer Seite wird der Ruf nach einer Mehrwertsteuersenkung auf Arzneimittel laut, so z. B. vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen. Er hat dabei vor allem die OTC-Arzneimittel im Blick und verspricht sich eine Entlastung vor allem für ältere und chronisch kranke Menschen. Mein liebes Tagebuch, es gibt mittlerweile sogar die Forderung, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abzuschaffen…

Lieferdienste für Arzneimittel, mitmachen oder lieber lassen? Ein Frage, die sich immer mehr Apotheken vor allem in Großstädten und den Metropol-Regionen stellen, wo solche Dienste wie Pilze aus dem Boden schießen. Was bei Pizza-Burger-China-Fast-Food und ähnlichen zweifelhaften Genussmomenten schon an der Tagesordnung ist, soll auf die Arzneimittelauslieferung überschwappen. Ist doch ähnlich, oder? Der Kunde will’s so, jetzt und sofort. Von wegen, mein liebes Tagebuch, Da gibt es einen kleinen feinen Unterschied, auf den DAZ-Chefredakteurin Julia Borsch in ihrem Meinungsbeitrag aufmerksam macht: Die Lieblingspizza kann ich bei meiner Lieblings-Pizzeria Venezia bestellen und mir mit Lieferando und Co. nach Hause bringen lassen. Mein OTC-Heuschnupfenmittel kann ich dagegen nicht bei meiner Lieblings-Apotheke bestellen, sondern nur auf der Lieferplattform, die dann eine kooperierende nahegelegene Apotheke auswählt, damit die Riders, die Fahrradkuriere, in maximal 30 Minuten beim Kunden sind. Die Apotheke, die bei solchen Lieferplattformen mitmacht, ist also austauschbar, eine für den Kunden anonyme Apotheke. Im Mittelpunkt steht der Lieferdienst Mayd, First A oder wer auch immer. Will man als Apotheke eine No-Name-Apotheke sein? Möchte man nicht lieber eine individuelle Apotheke sein, an die sich Kunden und Patienten erinnern, persönlich und vertrauensvoll? Und was steht in ein paar Jahren am Ende dieser Entwicklung? Vielleicht ein paar Arzneimittellager, aus denen sich die Lieferdienste bedienen können – falls es der Gesetzgeber erlaubt? Mein liebes Tagebuch, da schüttelt’s mich. Ich höre das Gegenargument der Apotheken, die heute schon bei Lieferdiensten mitmachen: Aber der Kunde will’s und wir haben den Kundenwunsch nicht zu bevormunden. Und wenn man selbst nicht mitmacht, macht’s die Konkurrenz, also lieber man selbst als andere Apotheken. Mein liebes Tagebuch, was hält man da entgegen? Ich freue mich auf Ihre Antworten.