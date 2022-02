E-Rezept im Petitionsausschuss

Bei der Behandlung der Petition am gestrigen Montagnachmittag im Petitionsausschuss bekräftigte die Parlamentarische Staatssekretärin im BMG, Sabine Dittmar (SPD), dass die Einführung des E-Rezepts auf unbestimmte Zeit verschoben sei. Die bundesweite Testphase sei offen verlängert worden. Maßstab für einen späteren flächendeckenden Roll-out sei die technische Verfügbarkeit gemessen an den mit der Selbstverwaltung vereinbarten Qualitätskriterien. „Sobald diese erfüllt sind, sollte auch die Umstellung auf das E-Rezept erfolgen“, so Dittmar.

Im Schweinsgalopp und mit Brechstange

Reis-Berkowicz machte vor den Ausschussmitgliedern die aktuell noch bestehenden Probleme deutlich. Sie erklärte, die Einführung des E-Rezeptes „im Schweinsgalopp und mit der Brechstange“ sei kontraproduktiv und ausgesprochen besorgniserregend im Hinblick auf künftige Digitalisierungsmaßnahmen. Eine Digitalisierung, die die Versorgung der Patienten verbessere und die Arbeitsabläufe erleichtere und beschleunige, werde von der Ärzteschaft ausdrücklich begrüßt. Doch die geplanten Umstellungen würden in erheblichem Maße in die Praxisabläufe eingreifen. Benötigt werde für das E-Rezept und die eAU ein funktionierender TI-Anschluss – und damit sieben technische Geräte zuzüglich zu einer stabilen und schnellen Internetverbindung. Die Technik müsse zudem nicht nur in der Arztpraxis, sondern auch im Zusammenspiel mit Krankenkassen, Apotheken und Arbeitgebern funktionieren. Es sei zu erwarten, dass dies in einem kurzen Testzeitfenster, bei laufendem Praxisbetrieb und ohne die Berücksichtigung der in den Praxen schon vorhanden IT „nicht funktionieren kann“. Reis-Berkowicz forderte vor dem Ausschuss daher erneut, digitale Verfahren vor der Überführung in die Regelversorgung ausreichend zu testen – allerdings ohne sich auf eine genauer bestimmte Dauer dieser Testphase festzulegen. Die Medizinerin plädierte zudem dafür, die Expertise der Anwender stärker zu nutzen. „Wir sind nie gefragt worden, ob das so in unsere Arbeitsabläufe zu implementieren ist“, kritisierte sie.

Dittmar nahm die Anregung auf. Man werde prüfen, inwieweit die Ärzteschaft besser in die Schaffung digitaler Lösungen eingebunden werden könne, sagte sie.

Ein abschließendes Votum zum weiteren Verlauf der Petition wird der Bundestagsausschuss zu einem späteren Zeitpunkt fällen.