Ärmel hochkrempeln für den E-Rezept-Neustart!

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht nun also einen Schritt, der seinem Amtsvorgänger Jens Spahn (CDU) nicht ohne Gesichtsverlust möglich gewesen wäre. Der Wechsel im BMG kam genau zur rechten Zeit: Spahn hat der Digitalisierung mit der Brechstange die Tür ins Gesundheitswesen geöffnet. Das hat seine Schattenseiten, denn in der Folge waren die Fronten zwischen Gematik plus Ministerium und der Selbstverwaltung zuletzt spürbar verhärtet.

Lauterbach profitiert nun von Spahns Vorarbeit – denn dass das E-Rezept ebenso kommen wird wie viele andere TI-Anwendungen, daran hat der Ex-Minister nie einen Zweifel gelassen. Für den neuen Mann an der Spitze des BMG geht es jetzt nicht mehr darum, Leistungserbringern und Selbstverwaltung klarzumachen, dass kein Weg mehr an diesen Umwälzungen vorbeiführt. Er kann sich ganz der Umsetzung widmen. Dazu braucht er aber die Bereitschaft aller Beteiligten, diesen Prozess mitzutragen.

Mit dem temporären Aussetzen der E-Rezept-Pflicht lässt Lauterbach zunächst einmal den Druck aus dem Kessel, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten angestaut hat, und reicht Apothekern, Ärzten, Kassen, Softwarehäusern und allen anderen die Hand. Sie sind gut beraten, dieses Friedensangebot ohne Häme anzunehmen. Eine Annäherung ist dringend nötig, um den digitalen Wandel gemeinsam zu gestalten. Denn klar ist: Auch Lauterbach wird auf Dauer die Zügel anziehen müssen, wenn die Player nicht mitspielen.