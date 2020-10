Mit neuem Testcenter in 40 Minuten zum Ergebnis

Dabei werde – wie beim PCR-Test – mit der Vervielfältigung des Erbguts gearbeitet, allerdings ohne aufwendige Maschinen. „Wir brauchen nur ein Gerät, das konstant auf 65 Grad Celsius erhitzt“, sagt die junge Frau am Freitag bei der Vorstellung des Mobilen-Testlabor-Prototypen in Dresden. „Nach zirka einer halben Stunde haben wir das Testergebnis.“ Bisher dauert das Auswerten rund vier Stunden. Bis zu 100 Tests könnten pro Stunde durchgeführt werden, die Kosten sollen den Informationen zufolge weniger als 10 Euro pro Test betragen. Und: Man rechne mit einer Sensitivität nahe 100 Prozent. Ist das ein neuer Stern am Himmel der Pandemiebekämpfung?