Franzosen erwägen für Problemfälle Speicheltests auf COVID-19

Bei asymptomatischen Personen schnitt die Empfindlichkeit der Tests anhand von Speichelproben sehr schlecht ab. Nach den verfügbaren Ergebnissen der COVISAL-Studie zeigten sie eine Infektion in drei von vier Fällen nicht an. Die HAS rät deshalb von der Verwendung in einer Screening-Situation für asymptomatische Personen ab. Hier soll der Nachweis des SARS-CoV-2-Virusgenoms in einem Nasen-Rachenabstrich der Referenztest bleiben. Darüber hinaus empfiehlt die HAS wegen des Fehlens robuster Daten für die Analyse von Speichelproben derzeit keine anderen Techniken als die RT-PCR. Die hierfür verwendeten RT-PCR-Kits sind identisch mit denen für Nasen-Rachenabstriche.