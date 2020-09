Gurgeln statt würgen

Das Angebot an Coronatests wird immer breiter: Neben dem klassischem Nasen-Rachenabstrich gibt es mittlerweile Antikörpertests und als nächstes werden Antigentests zur Verfügung stehen. In Österreich gibt es den PCR-Test nun in einer Grugel-Variante für zu Hause. Dahiner steht das Wiener Startup tFRWD

Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Man gurgelt 60 Sekunden mit der mitgelieferten Kochsalzlösung und spuckt diese anschließend in ein Röhrchen. Während des Vorgangs muss man sich mit dem Smartphone filmen. Das hat den Hintergrund, erklärt Veit-Ander Aichbichler, Mitbegründer/Geschäftsführer von tFRWD, dass sich niemand ein negatives Testergebnis „erschleichen“ kann. Das so gewonnene Material wird anschließend in zertifizierten Labors mittels PCR-Verfahren, das derzeit als Goldstandard gilt, getestet. Laut Pressemeldung wird das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden garantiert. In Österreich wird dazu das Testkit entweder von UPS abgeholt oder selbst zur Post gebracht. Falls dies vor 12 Uhr passiert, ist das Material in der Regel am nächsten Vormittag im Labor und wird gleich ausgewertet. Verkauft wird das Kit für 129 Euro bei den Bipa-Drogeriemärkten sowie in rund 100 Apotheken.

Die Markteinführung in Deutschland wird derzeit vorbereitet. Als Partner habe man, so Aichbichler, „die größten Laboranbieter Deutschlands“ gewinnen können. Mit einer großen deutschen Drogeriemarktkette sei man im Gespräch. Der Vertrieb über Apotheken ist ebenfalls geplant.

Hier gibt es allerdings in Deutschland derzeit rechtliche Probleme. Zwar hat das Bundesgesundheitsministerium geäußert: „Wird dem Patienten lediglich ein Probeentnahme-Set zur Verfügung gestellt, das nach erfolgter Probennahme an das Labor zurückgeschickt wird und das Labor übermittelt das Testergebnis, steht die Medizinprodukte-Abgabeverordnung dem nicht entgegen.“