Stationsapotheker: Wie steht es um die Umsetzung?

Vergangene Woche meldeten es verschiedene Publikumsmedien: Seit dem 1. Januar 2022 sind in Niedersachsen Stationsapotheker in Krankenhäusern Pflicht. Bereits 2018 hatte der niedersächsische Landtag dies als Reaktion auf eine Serie von Patientenmorden in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst beschlossen. Doch die Krankenhäuser, die laut Gesetz über den Umfang des Einsatzes von Stationsapothekern entscheiden, sind von dieser Regelung alles andere als begeistert. Wie sieht es daher mit der Umsetzung der neuen Regelung aus?