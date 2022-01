Was macht eigentlich ein Stationsapotheker?

Mit einer Vorlaufzeit von vier Jahren hat Niedersachsen den Stationsapotheker zur Pflicht für alle Kliniken gemacht. Im Herbst 2018 hatte der niedersächsische Landtag ein neues Krankenhausgesetz beschlossen und festgelegt, dass ab 1. Januar 2022 Stationsapotheker in niedersächsischen Kliniken Pflicht sind. Auslöser für das Gesetz war damals eine Serie von Patientenmorden in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Der frühere Krankenpfleger Niels Högel hatte in diesen Kliniken die Medikation von Patientinnen und Patienten manipuliert und seine Opfer zu Tode gespritzt. Um in Zukunft solche Fälle auszuschließen und die Patientensicherheit zu erhöhen, entschloss sich Niedersachsen, mehr Qualitätssicherung in seinen Krankenhäusern einzuführen, unter anderem durch konsequente Anwendung des Vier-Augen-Prinzips und durch Einführung von Stationsapothekern in ausreichender Zahl. Dem Vorbild von Niedersachsen sind die übrigen Bundesländer bisher nicht gefolgt, es gibt zwar vereinzelt auch in den Kliniken anderer Bundesländer Stationsapotheker, allerdings ohne gesetzliche Verpflichtung.