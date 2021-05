Neue Etiketten für Comirnaty

Ab der 20. Kalenderwoche gibt es den COVID-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer mit verschiedenen Etikettierungen. So sollen Biontech zufolge künftig drei verschiedene Versionen des Labellings der Vials im Umlauf sein. Gründe für die unterschiedlichen Etiketten seien Änderungen des Labels des in den Werken von Pfizer hergestellten COVID-19-Impfstoffs. Zudem soll es für in Deutschland hergestelltes Comirnaty® ein separates Label geben. Seit Inbetriebnahme im April hat Biontech Millionen zusätzliche Dosen des COVID-19-mRNA-lmpfstoffs Comirnaty® ausgeliefert.