Biontech und Pfizer entwickeln mRNA-Impfstoff gegen Herpes Zoster

In Deutschland erkranken nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) jährlich rund 300.000 Menschen an einer Gürtelrose, rund 5 Prozent davon schwer. Es gibt seit Dezember 2018 in Deutschland eine Standardimpfung mit einem inaktivierten Impfstoff (Shingrix®) in zwei Dosen gegen Herpes Zoster. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen, wie beide Unternehmen am gestrigen Mittwoch mitteilten, jetzt gemeinsam einen weiteren Impfstoff gegen Gürtelrose entwickeln. Es soll die erste derartige Vakzine auf Basis von mRNA-Technologie werden, die auch bereits bei dem Corona-Impfstoff angewendet wurde. Die klinischen Studien sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen.

Wie beim im Dezember 2021 zugelassenen Corona-Impfstoff von Novavax, handelt es sich bei Shingrix® bislang um einen Subunit-Impfstoff auf Proteinbasis. Und genauso wie dort ist ein Adjuvans auf Saponinbasis enthalten.