Am besten ist die Prophylaxe, sodass man erst gar nicht erkrankt – das klappt bei Infektionskrankheiten durch Impfungen oder wenn man nach Kontakt schnell mit einer Postexpositionsprophylaxe reagiert. Nachdem Pfizer in Zusammenarbeit mit Biontech bereits einen Impfstoff gegen COVID-19 auf dem Markt hat, forscht das Unternehmen nun auch an einer Postexpositionsprophylaxe gegen COVID-19 und hat den Start einer weltweiten Phase-2/3-Studie bekannt gegeben. In EPIC-PEP (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in Post-Exposure Prophylaxis) untersucht Pfizer seinen neuartigen Proteaseinhibitor (PF-07321332) in Kombination mit niedrig dosiertem Ritonavir, der die Ansteckung von Erwachsenen mit SARS-CoV-2 verhindern soll, die mit einem Infizierten zusammenleben.