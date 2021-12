Molnupiravir wirkt schlechter als gedacht

Laut einer Mitteilung von MSD verringerte Molnupiravir – nach Auswertung aller in MOVe-OUT eingeschlossenen Patienten (1.433) – das Risiko für Krankenhauseinweisung und Tod von 9,7 Prozent in der Placebogruppe (68 von 699 Patienten) auf 6,8 Prozent in der Molnupiravirgruppe (48 von 709 Patienten). Die Gabe von Molnupiravir bei nicht hospitalisierten COVID-19-Patienten (leicht bis mittelschwer erkrankt, mindestens ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf) verringerte bei den Erkrankten damit ihr absolutes Risiko ins Krankenhaus zu kommen oder zu sterben um 3 Prozent, die relative Risikoreduktion lag bei 30 Prozent. Während in der Placebogruppe jedoch neun COVID-19-Patienten verstarben, gab es in der Molnupiravirgruppe nur einen Todesfall. Alle Patienten waren zuvor laborbestätigt SARS-CoV-2-positiv und hatten innerhalb von fünf Tagen eine Therapie mit zweimal täglich Molnupiravir (800 mg) oder Placebo begonnen, die sie über fünf Tage fortführten. Ausgewertet wurde nach 29 Tagen.