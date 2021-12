Statine bei Schwangeren – Kontraindikationen sollen in den USA gelockert werden

Wenn die Einnahme eines Statins einerseits das Risiko für schwerwiegende oder potenziell tödliche Ereignisse immens senken kann, andererseits die Anwendung von diesen Arzneimitteln in der Schwangerschaft sowohl in den USA als auch in Deutschland kontraindiziert ist – dann stehen schwangere Patientinnen mit homozygoter familiärer Hypercholesterinämie oder solche, die bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben, vor einem Dilemma.

In der Vergangenheit hatten Tierversuche eine mögliche Teratogenität der Statine gezeigt. Kaum verwunderlich, greifen Statine doch in die Cholesterol-Biosynthese ein, die gerade während der fetalen Entwicklung auf Hochtouren laufen soll.