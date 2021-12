LDL-Cholesterol-Wertsenkung in jungen Lebensjahren zahlt sich aus

Um hier mehr Licht ins Dunkel zu bringen, hat sich die Arbeitsgruppe um Zhang et al. im Rahmen einer Kohortenstudie die Frage gestellt, inwieweit eine kumulative Exposition mit erhöhten LDL-Cholesterol-Werten das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöht. Ihre Arbeit veröffentlichten die Wissenschaftler:innen im Fachjournal JAMA Cardiology. Sie werteten die gepoolten Daten von vier prospektiven Studien in den USA vom Zeitraum zwischen 1971 und 2017 aus. Alle 18.288 Probanden (56,4% Frauen) hatten mindestens zweimal im Alter zwischen 18 und 60 Jahren eine LDL-Cholesterol-Wertmessung im Abstand von mindestens zwei Jahren erhalten. Mindestens ein Messzeitpunkt musste davon im Alter zwischen 40 und 60 Jahre liegen. Es sollte untersucht werden, ob ein möglicher Zusammenhang zwischen kardiovaskulären Erkrankungen (koronare Herzkrankheit, ischämischer Schlaganfall, Herzinsuffizienz) und der kumulativen LDL-Cholesterol-Exposition (gemessen in mg/dl × Jahre), der zeitlich gewichteten durchschnittlichen LDL-Cholesterol-Exposition (= kumulative LDL-­Cholesterol-Exposition geteilt durch Expositionsdauer) oder der LDL-Cholesterol-Wert-Steigung existiert.