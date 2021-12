Ein Nussknacker für den neuen Gesundheitsminister

Am gestrigen Mittwochnachmittag hat Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Amt offiziell an seinen Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) übergeben. Der Sozialdemokrat kündigte an, sich bei seiner Arbeit an der Spitze des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) an der Wissenschaft orientieren zu wollen – dabei dürfte er insbesondere den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Blick haben. „Die wichtigste Aufgabe für das Haus ist es, die Pandemie für Deutschland zu beenden“, betonte er in Berlin. „Wir werden es gemeinsam schaffen.“