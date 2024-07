Lauterbach startet Untersuchung im eigenen Ministerium

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will „systematisch und schonungslos“ die Umstände der Beschaffung von Schutzmasken zum Beginn der Corona-Pandemie aufklären. Die Dokumentation der Beschaffungsmaßnahmen sei offenbar „hochproblematisch“, so Lauterbach: „Wir werden deshalb den Bedarf, die Beschaffung und die Verträge zu den Masken gründlich durchleuchten“, sagte der Minister am vergangenen Freitag im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).