Neues ABDA-Video stellt besondere Leistungen der Apotheke in den Vordergrund

Apotheker:innen erbringen eine Reihe von Leistungen, die für das Gesundheitssystem und die jeweiligen Patient:innen unverzichtbar sind. Die breite Masse bekommt jedoch kaum etwas davon mit. Beispiele hier sind die Heimversorgung oder die Abgabe und Herstellung von Substitutionsmitteln. In einem neuen Video möchte die ABDA nun auf diese Leistungen hinweisen. Der Film werfe auch einen Blick auf die Menschen hinter dem Handverkaufstisch und darauf, was sie persönlich bewegt, heißt es in einer Mitteilung im ABDA-Newsroom.

So beschreibt die Apothekerin Sandra Spindler, wie sie Patientinnen und Patienten bei der Substitutionstherapie unterstützt. „Da bin ich immer mit Herzblut dabei und sage: ‚Sie schaffen das!‘“, so Spindler in dem Video. Ihre Apotheke ist eine von 2.300 in Deutschland, die suchtkranke Patientinnen und Patienten versorgen und betreuen.

Außerdem kommt Apothekerin Lena Ungvári zu Wort, die Expertin für Medikationsmanagment ist. „Es ist nach wie vor der beste Beruf, den ich mir vorstellen kann“, sagt sie im Video. Dritter im Bunde ist der Apotheker Simon Brinkmann, der unter anderem ein Kinderpflegeheim mit Arzneimitteln versorgt. Er wünscht sich für die Zukunft des Apothekerberufs, dass Apotheker mehr Heilberufler sind, und betont: „Wir wollen Leuten helfen!“. Wer das nicht wolle, habe in der Apotheke keinen Spaß.

Das Video findet sich auf dem YouTube-Kanal „Einfach unverzichtbar“. Laut ABDA ist es unter anderem auch an politische Entscheider gegangen.