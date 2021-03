Agentur sucht Apothekenmitarbeiter für Imagefilm

„Was Apotheken jeden Tag leisten – nicht nur in Pandemiezeiten – wissen Sie und Ihr Team am besten“, schreibt die Agentur Cyrano. „Wer wäre also besser geeignet als Sie, das Leistungsspektrum der Vor-Ort-Apotheken darzustellen?“ Deshalb sucht die Werbeagentur, die seit einigen Jahren die Kampagnen der ABDA betreut, jetzt Apothekenpersonal für ein Video, in dem besondere Leistungen der Vor-Ort-Apotheken filmisch dargestellt werden sollen. Das Motto lautet „Das machen die auch?“ – Sichtbar machen, was viele noch nicht kennen.