Molnupiravir – vielversprechend, aber kein „Gamechanger“?

Den von MSD bekannt gegebenen Ergebnissen zufolge senkte Molnupiravir das Risiko für Krankenhauseinweisung oder Tod um 50 Prozent. So mussten unter Molnupiravir 7,3 Prozent der COVID-19-Patienten (28/385) im Krankenhaus behandelt werden, in der Placebogruppe waren es 14,1 Prozent (53/377). Zeitpunkt der Datenerhebung war 29 Tage nach Einschluss in die Studie. Zudem verstarb kein Patient in der Molnupiravirgruppe, während es in der Placebogruppe zu acht Todesfällen kam.