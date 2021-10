EMA startet Rolling Review von Molnupiravir

In der Tat informierte Pharmaunternehmen MSD (in den USA und Kanada bekannt als Merck & Co), dass keine weiteren Proband:innen in die Phase-3-Studie MOVe-OUT aufgenommen würden und die Rekrutierung neuer Teilnehmer:innen „vorzeitig gestoppt“ werde. Grund waren weder Unwirksamkeit noch Unverträglichkeit. Im Gegenteil: Die positiven Ergebnisse hätten die Erwartungen übertroffen, sodass das unabhängige Aufsichtsgremium der Studie (Data Safety Monitoring Board) den frühzeitigen Abbruch der Rekrutierung von neuen Versuchspersonen empfahl, was in Abstimmung mit der FDA sodann auch geschah.