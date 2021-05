Hat Corona die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe verändert?

Was haben Erik Tenberken, Inhaber der Birken-Apotheken in Köln, Miriam Oster, die die Columbus-Apotheke in Oberursel betreibt, und Dr. Ina Lucas von der Lichtenberg-Apotheke in Berlin gemeinsam – außer der Tatsache, dass sie engagierte Apothekeninhaber:innen sind? Sie zeigen und leben vor, wie sie ihre Leistungen mit jenen der Ärzt:innen kombinieren, um die Patienten bestmöglich zu versorgen. Sie sind nämlich der Auffassung, dass nur im Schulterschluss der Heilberufe die aktuellen Herausforderungen gemeistert werden können – ob Digitalisierung, E-Commerce oder Pandemie, es geht nur zusammen.

So hat zum Beispiel Erik Tenberken große mediale Aufmerksamkeit mit seinen Videoproduktionen – „Weil es noch nie wichtiger war“ – erlangt. Miriam Oster lebt in Oberursel den Schulterschluss der Gesundheitsberufe und Ina Lucas zeigt, dass zukünftig die Voraussetzung, auch in einer anonymen Großstadt, für eine Patienten-zentrierte Versorgung nur durch das kollegiale Miteinander zwischen Ärzte- und Apothekerschaft vor Ort geschaffen wird.