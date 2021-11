Leopoldina für impfende Apotheker

Weiterhin entwickeln sich die Coronazahlen nur in eine Richtung: Es gibt mehr Infektionen, mehr Todesfälle und mehr Krankenhauseinweisungen. Hinzu kommen neue Unsicherheiten durch die neue Omikron-Variante – die Weltgesundheitsorganisation hat ihr globales Risiko am heutigen Montag vorsorglich als „sehr hoch“ eingestuft. Vor diesem Hintergrund veröffentlichte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am vergangenen Samstag erneut eine Ad-hoc-Stellungnahme mit einem eindringlichen Appell an Politik und Gesellschaft.

Darin konstatieren die Wissenschaftler:innen, dass es in den vergangenen Monaten zwar viel Wissenszuwachs über SARS-CoV-2 und über die medizinischen, ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemie gegeben haben. Zudem gebe es – anders als noch vor einem Jahr – mit Schnelltests, FFP2-Masken und vor allem mit Impfstoffen mehr und bessere „Werkzeuge“ zur Eindämmung der Virusverbreitung. „Dennoch haben die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante, die deutlich zu niedrige Impfquote, nachlassende Immunität auch nach zweimaliger Impfung und die nicht ausreichend stringenten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dazu geführt, dass der bevorstehende Corona-Winter für Deutschland erneut zu einer massiven gesellschaftlichen Herausforderung wird.“ Um den weiteren Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Infektionen und eine Unterversorgung auch anderer Schwerstkranker durch Überlastung der Krankenhäuser aufzuhalten, müssten nun schnellstmöglich klare und stringente Maßnahmen nach einheitlichen Kriterien ergriffen werden, so die Leopoldina.

30 Millionen Drittimpfungen bis Weihnachten

Vor allem geht es darum, die Impfungen voranzubringen und Kontakte zu reduzieren. Dabei sei die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen. Was die Impfungen betrifft, so gelte es, Ungeimpfte zu motivieren oder „in die Pflicht“ zu nehmen. Zudem sollten bereits Geimpfte möglichst nach fünf bis sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung erhalten, damit sie weiterhin als „vollständig geimpft“ gelten können. „Insgesamt sollten bis Weihnachten neben Erst- und Zweitimpfungen rund 30 Millionen Drittimpfungen ermöglicht werden“, so die Unterzeichner:innen der Stellungnahme, zu denen unter anderem Professor Christian Dorsten von der Charité Berlin zählt.