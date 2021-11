Downgrade für PPI in kommender Reflux-Leitlinie

Kann man bei der Gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) auch Alginate einnehmen, oder müssen es immer PPI – in Dauertherapie – sein? Im nächsten Jahr wird eine neue Leitlinie erscheinen, in der Protonenpumpeninhibitoren zwar weiterhin der Goldstandard sind, aber in ihrer Wichtigkeit ein wenig herabgestuft werden. Auch simpel erscheinende Allgemeinmaßnahmen sind wichtig. Was bedeuten die Neuerungen für die Beratung in der Apotheke?