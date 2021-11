Phytopharmaka bei Magen-Darmbeschwerden: Ingwer, Pfefferminzöl und lösliche Ballaststoffe

Am 20. und 21. November brachte – wieder im Online-Format – der diesmal 44. Heidelberger Herbstkongress ein wenig Licht in die von grauem Herbstlicht durchfluteten Wohnzimmer der Apotheker:innen. Die Teilnehmerzahl (rund 965) war wie gewohnt hoch und der Austausch zumindest für Corona-Zeiten rege. Wer Fragen zu Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes hatte, fand an diesem Wochenende viele Antworten. Bei Zintona, Carmenthin, Iberogast und Flohsamenschalen kann man sich jedenfalls auf Evidenz berufen, das erläuterte Professor Robert Fürst im ersten Vortrag am vergangenen Samstag.