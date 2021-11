ZED1227 verspricht Hilfe bei Gluten-Unverträglichkeit

Die noch tolerierte Gluten-Menge pro Tag, die nach Dosisfindungsstudien nicht oder nur sehr selten zu Schleimhautschäden führt, liegt bei weniger als 10 mg Gluten pro Tag bei Erwachsenen. Auf Nahrungsmittel umgesetzt entspricht das etwa zehn Brotbröseln oder einem Drittel eines Croutons oder einem Teil einer Nudel. Praktisch müssen damit alle Gluten-haltigen Getreide und daraus hergestellte Produkte gemieden werden. Somit ist die Teilnahme Betroffener am „normalen“ gesellschaftlichen Leben eine echte Herausforderung und manchmal auch unmöglich. Doch das immer bessere Verständnis pathogenetischer Zusammenhänge lässt hoffen, dass in Zukunft Therapeutika helfen, die Folgen von Diätfehlern oder einer versehentlichen Aufnahme von Gluten in Grenzen zu halten. Zu diesen therapeutischen Ansätzen zählen Glutenasen, die schon im Darmlumen Gluten verstärkt abbauen. Zonulin-Antagonisten sollen die Durchlässigkeit der Dünndarmschleimhaut erniedrigen.