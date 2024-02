Gluten als Auslöser für Beschwerden: ist das nur Einbildung?

Ob es für Personen ohne Zöliakie aber mit Gluten-Sensitivität notwendig und sinnvoll ist, eine strikt glutenfreie Ernährung einzuhalten, können die Paper nicht abschließend beantworten. Da Vollkornprodukte Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine liefern, sollte ausprobiert werden, was vertragen wird, sodass Symptome minimiert werden und der Körper ausreichend versorgt ist.

Da eine Unterscheidung zwischen Gluten-Sensitivität und Reizdarmsyndrom schwierig ist, könnte es in manchen Fällen auch sein, dass ein Reizdarmsyndrom anstatt einer Gluten-Sensitivität vorliegt. Eine low-FODMAP-Ernährung kann Reizdarmsymptome laut S3-Leitlinie reduzieren, sollte aber ärztlich abgeklärt werden. Einige nährstoffreiche Lebensmittel werden während dieser Ernährungsweise nicht gegessen und daraus könnten Mängel entstehen [1, 2].

Praktisch kann Betroffenen geraten werden, sich mehrere Wochen Gluten-frei zu ernähren und die Symptome zu beobachten. Wird durch Gluten-freie Ernährung „Symptomfreiheit“ erreicht, kann ausprobiert werden, welche Produkte in welchen Mengen Unwohlsein auslösen bzw. nicht auslösen. Bestehen Magen-Darm-Beschwerden während der Gluten-freien Ernährung, liegt möglicherweise ein Reizdarmsyndrom vor. Sowohl die Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität, als auch das Reizdarmsyndrom sind Ausschlussdiagnosen und Personen mit unklaren Beschwerden sollten ärztlichen Rat einfordern [1-3].

