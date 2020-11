WHO sieht keine ausreichenden Belege für den Nutzen von Remdesivir

Die EUA stützt sich auf eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase 3-Studie namens ACTT-2, die vom Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) durchgeführt wurde (NCT04401579). Sie untersuchte, ob zusätzliches Baricitinib die Erholungszeit von Patienten, die mit Remdesivir behandelt wurden, verkürzen konnte. Die Studie umfasste 1.033 Patienten mit mittelschwerem oder schwerem COVID-19, die 29 Tage lang beobachtet wurden. Jeweils etwa die Hälfte bekam Remdesivir plus Placebo oder plus Bariticinib. Die Genesung wurde entweder definiert als Entlassung aus dem Krankenhaus oder Krankenhausaufenthalt, ohne zusätzlichen Sauerstoff und ohne fortlaufende medizinische Versorgung. Die mediane Zeit bis zur Genesung von COVID-19 betrug sieben Tage für Remdesivir plus Baricitinib und acht Tage für Remdesivir plus Placebo. Die Wahrscheinlichkeit einer klinischen Besserung am Tag 15 war in der Baricitinib-plus-Remdesivir-Gruppe höher als in der Placebo-plus-Remdesivir-Gruppe und die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient stirbt oder dass er am 29. Tag beatmet wurde, war geringer. Die Effekte waren für alle diese Endpunkte statistisch signifikant.