Kammern gehen gegen Gematik-Beschluss zu SMC-B-Karten vor

Bereits im November nahm die BAK den Beschluss „mit Befremden“ zur Kenntnis. „Unserer Ansicht nach darf eine Apotheke nur dann mehr als eine SMC-B-Karte besitzen, wenn es räumlich getrennte Organisationseinheiten gibt, etwa bei krankenhausbeliefernden Apotheken, oder aber als Ersatzkarte“, erklärte seinerzeit BAK-Präsident Thomas Benkert. Die Kritik: Die Gematik habe die Ausgabe mehrerer SMC-B-Karten für eine Apotheke im Vorfeld nicht mit den Apothekerkammern abgestimmt. Benkert sagte: „Das ist nicht nur der Sache abträglich, sondern widerspricht möglicherweise dem Kammerrecht. Wir werden das prüfen.“

Gematik: Inländerdiskriiminierung für Versender vermeiden

Mittlerweile haben nach Informationen der DAZ alle 17 Kammern Widerspruch gegen den Beschluss eingelegt. Die Gematik hat für deren Zweifel aber offenbar kein Verständnis. In einer Pressemitteilung vom 21. Dezember betonte sie, dass sie mit dem Beschluss „einen rechtskonformen Zustand hergestellt“ habe. Der Beschluss sollte demnach unter anderem dazu dienen, den diskriminierungsfreien Zugang des deutschen Versandhandels zur Telematikinfrastruktur sicherzustellen und eine Inländerbenachteiligung zu vermeiden, erklärte Gunnar Conrad, Leiter Recht bei der Gematik. EU-Versender würden über die Zugangsmöglichkeit bis Ende 2021 verfügen und damit etwa für Versicherte über die E-Rezept-App direkt adressierbar sein. „Aufgrund der bisherigen Weigerung einiger Landesapothekerkammern, SMC-B mit separater Telematik-ID auszugeben, werde diese Möglichkeit für den deutschen Versandhandel nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich sein“, so die Gematik.

Klage vor dem Landgericht Berlin

Den Kammern geht es dem Vernehmen nach weniger um die inhaltlichen Details – sie sind auch der Meinung, dass unterschiedliche Organisationseinheiten von Apotheken auffindbar und erreichbar sein müssen. Doch das „Wie“ des Beschlusses widerstrebt ihnen – und soll nun durch die eingelegten Rechtsmittel geklärt werden. Die Apothekerkammer Berlin hat neben dem Widerspruch auch eine zivilrechtliche Klage vor dem Landgericht Berlin eingelegt.

Durch die Verschiebung des E-Rezepts ist der Druck mittlerweile etwas gesunken – doch sicherlich ist allen Beteiligten daran gelegen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG), Mehrheitsgesellschafter der Gematik, gab sich zum Jahresende in einem Schreiben an Claudia Korf, ABDA-Geschäftsführerin Ökonomie, in diesem Punkt zuversichtlich. Es machte aber auch deutlich, dass es den besagten Gesellschafterbeschluss als für die Landeapothekerkammern verbindlich ansieht.

Und so suchen die Kammern und die BAK derzeit auch weiter den – zuvor vermissten – Dialog mit Gematik und BMG. Die Landesapothekerkammern untereinander sind ebenfalls im steten Austausch über das weitere Vorgehen. Am heutigen Nachmittag wollen sich die BAK-Vorstandsmitglieder und die Geschäftsführer der Landesapothekerkammern in einer Telefonkonferenz über das Thema austauschen und Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. Zu Details will man sich derzeit aber nicht öffentlich äußern.