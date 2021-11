Bundesapothekerkammer fühlt sich von der Gematik übergangen

Ein weiteres Problem: Kommt es zu einem technischen Defekt, der einen Ausfall der SMC-B-Karte herbeiführt, könnte es für die betroffene Apotheke eng werden. Eine neue SMC-B-Karte zu beantragen und zu erhalten, dauert bekanntlich mehrere Wochen. Sollten Verordnungen bald überwiegend in Form von E-Rezepten ausgestellt werden, bliebe den Betrieben der Zugang zu diesen und allen anderen TI-Anwendungen in dieser Zeit verwehrt.

Gematik: Mehr Nutzerfreundlichkeit

Schon Anfang Oktober hatte die Gematik gegenüber der DAZ explizit die Empfehlung ausgesprochen, dass die Kammern ihren Mitgliedern mehrere SMC-B-Karten ausgeben sollen. Mittlerweile hat sie dazu auch einen Gesellschafterbeschluss gefasst. Wie die Gematik am gestrigen Donnerstag per Pressemitteilung erklärte, können demnach Vor-Ort-Apotheken Institutionskarten mit unterschiedlicher Kennung beantragen – damit wolle man „mehr Nutzerfreundlichkeit“ schaffen. Für die Prüfung der Schlüssigkeit der Angaben seien die Landesapothekerkammern zuständig. Sie müssten auch das Herausgabeverfahren der weiteren SMC-B für Apotheken bis spätestens 1. Januar 2022 etablieren.

Florian Hartge, Chief Production Officer der Gematik, erklärte: „Diese Karten einer Vor-Ort-Apotheke für ihre verschiedenen Organisationseinheiten, also ihre möglichen verschiedenen Services, können nun jeweils eine eigene Telematik-ID bekommen.“ Auf Wunsch seien bis zu acht unterschiedliche Telematik-IDs möglich. Der Vorteil sei, so Hartge, dass damit die verschiedenen Organisationseinheiten einer Vor-Ort-Apotheke im Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur – dem „TI-Adressbuch“ – durch andere Akteure des Gesundheitswesens jeweils separat adressiert werden können. Und Hartge spricht auch aus, was einige Apotheken fürchten: „Der Versandhandel einer Vor-Ort-Apotheke wird dann unter dem Namen des Webshops eingetragen und gefunden werden können, nicht unter dem – gegebenenfalls ganz anderslautenden – Namen der Filiale.“ Nutznießer sind also auch Versandapotheken, die mit unterschiedlichen Domains unterwegs sind.

Benkert: „Wir werden das prüfen“

Thomas Benkert, Präsident der Bundesapothekerkammer (BAK), zeigte sich über das Vorgehen der Gematik irritiert: Die Bundesapothekerkammer habe die Pressemitteilung der Gematik „mit Befremden“ zur Kenntnis genommen. „Unserer Ansicht nach darf eine Apotheke nur dann mehr als eine SMC-B-Karte besitzen, wenn es räumlich getrennte Organisationseinheiten gibt, etwa bei krankenhausbeliefernden Apotheken, oder aber als Ersatzkarte.“ Die Gematik habe die Ausgabe mehrerer SMC-B-Karten für eine Apotheke im Vorfeld nicht mit den Apothekerkammern abgestimmt. Benkert: „Das ist nicht nur der Sache abträglich, sondern widerspricht möglicherweise dem Kammerrecht. Wir werden das prüfen.“